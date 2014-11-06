У Данії сир, який призначався для Росії, роздадуть бідним

Данська компанія заявила, що пожертвує 15 тонн сиру, які планувала продати на російському ринку, неприбутковій організації Food Bank, яка роздає їжу бідним, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Bloomberg.

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"З тих пір (з часу введення РФ ембарго на продукти харчування з ЄС. - Ред.) нам вдалося знайти інші ринки майже для всіх товарів, які потрапили під санкції, але невелика частина залишилася, яку не можна з різних причин переоформити або продати", - повідомили в компанії.

Як зазначається, мова йде про вершкові сири зі смаком чорниці, шоколаду і оливок, які ніколи не продавалися в Данії.

Нагадаємо, 6 серпня президент Росії Володимир Путін підписав указ "Про застосування окремих спеціальних економічних заходів у цілях забезпечення безпеки Російської Федерації". Цей документ став відповіддю РФ на секторальні санкції з боку Євросоюзу, США та інших країн.