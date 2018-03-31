Радбез ООН запровадив нові санкції проти КНДР

Санкції запровадили проти КНДР у зв'язку з незаконним перевезенням нафти і вугілля.

Комітет Ради Безпеки (РБ) ООН з питань щодо КНДР запровадив нові санкції проти низки компаній Північної Кореї, повідомляє Reuters.

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Санкції введені проти 21 компанії, 27 судів і однієї фізичної особи у зв'язку з незаконним перевезенням нафти і вугілля.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Північна Корея продає вугілля, поставляючи його у російські порти, з яких він переправляється в Південну Корею і Японію.

Видання нагадує, що санкції ООН з 5 серпня забороняють КНДР експортувати вугілля, однак, за інформацією джерел, з тих пір північнокорейське паливо принаймні три рази поставлялося в російські порти Знахідка і Холмськ.

Там вугілля вантажили на судна, які переправляли його в Південну Корею і Японію.

22 січня Європейський Союз ввів санкції проти ще 17 фізичних і юридичних осіб, які вели торгівлю з Північною Кореєю.

Рада безпеки ООН 22 грудня 2017 року одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через проведених нею ракетні і ядерні випробування. Зокрема значно зменшено (з 2 млн до 500 тис. барелів) обсяг поставленого їй палива.

Крім того, заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева. Також забороняються постачання промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.