Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: підозрювана знайдена мертвою, є поранені (фото, відео)

Поліція виявила в будівлі трьох поранених і одну людину, яка застрелилася.

У штаб-квартирі компанії YouTube в Сан-Бруно на півночі Каліфорнії сталася стрілянина.

Стрілянину відкрила жінка, яка поранила кількох людей, пише Reuters.

Як повідомив шеф поліції Сан-Бруно Ед Барберіні, поліція виявила в будівлі трьох поранених і одну людину, яка застрелилася. Поліція вважає, що ця жінка й була стрільцем.

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За данними поліції, трьох поранених доставили в місцеву лікарню. Один з потерпілих, 36-річний чоловік, потрапив до лікарні Сан-Франциско в критичному стані. Також в серйозному стані госпіталізована 32-річна жінка.

Поліція не надала якої-небудь інформації про жінку, що стріляла та про її можливі мотиви.

Правоохоронці зазначили Reuters, що стрілянина не має відношення до тероризму.

Телеканал KRON 4 повідомив, що свідки розповіли про 20 почутих ними пострілах. За їх словами, перші постріли пролунали біля кафе.

Відео: Associated Press

Як повідомляв УНІАН, раніше поліція Каліфорнії повідомила про стрілянину біля штаб-квартири компанії YouTube. За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, стрільцем була жінка.