У Британії запобігли замаху на королеву Єлизавету II, четверо підозрюваних вже арештовано.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», радикальний ісламізм планував напасти на Єлизавету II в Альберт-холі. В рамках урочистих заходів з нагоди Дня пам'яті там запланований фестиваль Королівського британського легіону. Як пише газета The Sun, королеву збиралися зарізати ножем.

Сама Єлизавета II і прем'єр-міністр Девід Кемерон, за інформацією таблоїду, були поінформовані про підготовку замаху. Проте, Букингемський палац вирішив не відміняти участь королеви в офіційних заходах, які заплановані на найближчий час.

Читайте такожКоролева Єлизавета II зробила свій перший запис у TwitterСкотленд-ярд інформацію про підготовку замаху поки що не підтверджує.

У заяві відомства лише наголошується, що в рамках розслідування продовжуються обшуки і допити.

Четверо молодих людей віком від 19 до 27 років було затримано в ніч на п'ятницю в Лондоні. У операції брали участь бійці контртерористичного підрозділу, агенти MI5 та інших спецслужб.

Останній замах на Єлизавету II було здійснено в червні 1981 року. Королева тоді не постраждала.

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