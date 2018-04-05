Білий дім закликав світ посилити тиск на Росію

Мета цього тиску – домогтися, щоб Росія стала "добропорядним гравцем", заявила прес-секретар Сара Сандерс.

США закликали своїх союзників і інші країни світу вести більш жорстку політику щодо Росії і посилювати тиск на неї до тих пір, поки колишня супердержава не змінить свою поведінку і не стане, як висловилася прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, "добропорядним гравцем" на світовій арені.

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Сандерс виступила з цим зверненням у відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати виступ екс-радника з національної безпеки Герберта Макмастера, передає Голос Америки.

«Інші країни повинні активізуватися, – заявила Сандерс. Ми видворили 60 російських агентів, інші країни – по 4-5 осіб. Ми вважаємо, що всі повинні активізуватися, вжити додаткових заходів і посилити тиск, щоб змінити поведінку».

За її словами, США займають жорстку позицію щодо Росії і мають намір і далі проявляти жорсткість. «Ми просимо Росію змінити поведінку і стати добропорядним гравцем в ході цього процесу», – заявила прес-секретар Білого дому.

При цьому вона не стала пояснювати, що саме мається на увазі під поняттям «добропорядний гравець».

Сандерс нагадала, що Макмастер в своєму виступі сказав, що адміністрація президента Дональда Трампа займає дуже жорстку позицію щодо Росії.

Виступ радника з національної безпеки перегукується зі словами президента про те, що ніхто не займає більш жорстку позицію щодо Росії, ніж Дональд Трамп, сказала Сандерс.

«Він також сказав, що інші країни можуть і повинні зробити більше, – нагадала Сандерс. – І це ніяк не відрізняється і не контрастує з тим, що говоримо ми. Ми як і раніше займаємо жорстку позицію щодо Росії. Ми будемо і далі займати жорстку позицію щодо Росії, поки не побачимо змін».

У той же час прес-секретар Білого дому нагадала слова президента, що якщо з Росією вдасться налагодити стосунки, це буде благом для всього світу. «Але нам доведеться почекати і подивитися, що буде далі. Багато чого буде залежати від поведінки Росії», – резюмувала вона.