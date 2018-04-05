Американські дипломати на світанку виїхали з посольства в Росії

Дипломати і їхні сім'ї виїхали у напрямку аеропорту на трьох автобусах і мікроавтобусі.

Перші з 60 американських дипломатів, яких висилають з Росії, покинули на світанку будівлю диппредставництва США в Москві.

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Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на очевидців, приблизно з 4 ранку за московським часом на територію посольства почали заїжджати автобуси. Колона транспортних засобів вирушила від диппредставництва до 7:00 мск.

Дипломати і їхні сім'ї виїхали у напрямку аеропорту на трьох автобусах і мікроавтобусі.

Деталі американська сторона не коментує.

Як повідомляв УНІАН, дипломатам США було наказано виїхати з РФ до 5 квітня.

26 березня США заявили про висилку одразу 60 російських дипломатів, а також про закриття генерального консульства Росії в Сіетлі в зв'язку з отруєнням у Великобританії екс-полковника ГРУ РФ Сергія Скрипаля, в якому підозрюють Москву.

29 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров оголосив про заходи Росії у відповідь. 58 співробітників американського посольства в Москві і два співробітника генконсульства США в Єкатеринбурзі були оголошені персонами нон грата.

Росія також зажадала від Сполучених Штатів до 31 березня закрити генеральне консульство в Санкт-Петербурзі.