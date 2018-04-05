Радники вмовили Трампа не поспішати виводити війська з Сирії

Бойовики ІД втратили контроль над 98% території, яку колись утримували в Сирії та Іраку. Однак угруповання не переможене повністю.

Президент США Дональд Трамп не буде виводити американських військових із Сирії негайно, незважаючи на недавню обіцянку, що США дуже скоро звідти підуть.

Як передає Російська служба Бі-бі-сі, змінити рішення Трампа вмовили радники, аргументувавши це тим, що екстремістське угруповання "Ісламська держава", якщо його не стримувати, може перегрупувати свої сили і активізуватися.

У середу в Білому домі заявили, що військова присутність США у Сирії скоро закінчиться, але конкретних термінів виведення військ не назвали. Як говорилося в заяві, групування ІД майже повністю знищене, і США проконсультується з союзниками з приводу подальших дій.

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Як заявив у середу в бесіді з американським телеканалом Ен-бі-сі співробітник Білого дому на умовах анонімності, на засіданні у вівторок Трамп все ж погодився залишити війська в Сирії на невизначений термін. Президент був, м'яко кажучи, не дуже цьому радий, додало джерело Ен-бі-сі.

Сили США в Сирії налічують близько двох тисяч військових. У боротьбі з ІД вони сприяють альянсу курдських загонів народного ополчення і сил арабської опозиції, відомому як Демократичні сили Сирії.

За останні три роки за підтримки ВПС США Демократичні сили Сирії відбили у ІД кілька десятків тисяч квадратних кілометрів території.

Представники чинної в Сирії коаліції під проводом США стверджують, що екстремісти з ІД втратили контроль над 98% території, яку колись утримували в Сирії і Іраку. Однак угруповання не переможене повністю, підкреслюють вони.

Командувач збройними силами США на Близькому Сході генерал Джозеф Уотел заявив у вівторок на прес-конференції: "найскладніше, я думаю, попереду, а саме, стабілізація цих районів, консолідація відвойованого, допомога людям, які хочуть повернутися в свої будинки, довгострокові питання відновлення та інші речі, якими потрібно буде зайнятися".

У січні Рекс Тіллерсон, що перебував тоді на посаді глави Держдепу, заявив, що США будуть зберігати військову присутність в Сирії протягом невизначеного терміну, щоб забезпечити остаточну поразку ІГ, протидіяти впливу Ірану і покінчити з семирічною війною в країні.

Тіллерсон додав, що США не можуть дозволити собі повторити помилку 2011 року, коли ранній виведення військ з Іраку дозволив іракської гілки "Аль-Каїди" вижити і з часом перетворитися в ІД.