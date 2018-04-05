Радники вмовили Трампа не поспішати виводити війська з Сирії
Президент США Дональд Трамп не буде виводити американських військових із Сирії негайно, незважаючи на недавню обіцянку, що США дуже скоро звідти підуть.
Як передає Російська служба Бі-бі-сі, змінити рішення Трампа вмовили радники, аргументувавши це тим, що екстремістське угруповання "Ісламська держава", якщо його не стримувати, може перегрупувати свої сили і активізуватися.
У середу в Білому домі заявили, що військова присутність США у Сирії скоро закінчиться, але конкретних термінів виведення військ не назвали. Як говорилося в заяві, групування ІД майже повністю знищене, і США проконсультується з союзниками з приводу подальших дій.
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Як заявив у середу в бесіді з американським телеканалом Ен-бі-сі співробітник Білого дому на умовах анонімності, на засіданні у вівторок Трамп все ж погодився залишити війська в Сирії на невизначений термін. Президент був, м'яко кажучи, не дуже цьому радий, додало джерело Ен-бі-сі.
Сили США в Сирії налічують близько двох тисяч військових. У боротьбі з ІД вони сприяють альянсу курдських загонів народного ополчення і сил арабської опозиції, відомому як Демократичні сили Сирії.
За останні три роки за підтримки ВПС США Демократичні сили Сирії відбили у ІД кілька десятків тисяч квадратних кілометрів території.
Представники чинної в Сирії коаліції під проводом США стверджують, що екстремісти з ІД втратили контроль над 98% території, яку колись утримували в Сирії і Іраку. Однак угруповання не переможене повністю, підкреслюють вони.
Командувач збройними силами США на Близькому Сході генерал Джозеф Уотел заявив у вівторок на прес-конференції: "найскладніше, я думаю, попереду, а саме, стабілізація цих районів, консолідація відвойованого, допомога людям, які хочуть повернутися в свої будинки, довгострокові питання відновлення та інші речі, якими потрібно буде зайнятися".
У січні Рекс Тіллерсон, що перебував тоді на посаді глави Держдепу, заявив, що США будуть зберігати військову присутність в Сирії протягом невизначеного терміну, щоб забезпечити остаточну поразку ІГ, протидіяти впливу Ірану і покінчити з семирічною війною в країні.
Тіллерсон додав, що США не можуть дозволити собі повторити помилку 2011 року, коли ранній виведення військ з Іраку дозволив іракської гілки "Аль-Каїди" вижити і з часом перетворитися в ІД.