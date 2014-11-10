Експерти: напруженість між НАТО та Росією збільшується - BBC

Рівень напруженості у відносинах між НАТО і Росією помітно зріс після анексії Криму, пишуть в новому звіті європейські експерти з питань безпеки, повідомляє BBC Україна.

Експерти Європейського співтовариства лідерів за багатостороннє ядерне роззброєння і нерозповсюдження (European Leadership Network) нарахували за останні вісім місяців приблизно 40 критичних інцидентів між Росією та країнами Північноатлантичного альянсу, які потенційно могли мати далекосяжні наслідки.

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Особливо критичними експерти назвали 11 інцидентів, серед них - викрадення російськими спецслужбами працівника поліції безпеки Естонії, а також пошуки в територіальних водах Швеції російської субмарини.

На початку березня пасажирський літак авіакомпанії SAS з 132 пасажирами на борту, який летів до Риму, одразу після вильоту з аеропорту Копенгагена ледь не зіткнувся з російським літаком-розвідником, який вимкнув сигнальні пристрої.

"Зіткнення вдалося уникнути лише через добру видимість та уважності пілотів SAS", - йдеться в доповіді.