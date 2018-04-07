Трамп почав підготовку до можливого допиту у спецпрокурора Мюллера - ЗМІ

Офіційно Трамп не погодився на допит у Мюллера, проте інформація про підготовку є ознакою того, що питання інтерв'ю для команди президента залишається відкритим.

Президент Дональд Трамп розпочав перші кроки з підготовки можливого інтерв'ю зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером щодо втручання РФ у президентські вибори США в 2016 році.

Як повідомляє CNN, про це розповіло джерело в Білому домі, знайоме з ситуацією. За інформацією, команда президента активізує обговорення на рахунок того, чи дозволяти Трампу проходити допит у Мюллера.

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Одне з джерел, знайомих з розглядом, підкреслило, що зусилля по підготовці «знаходяться в зародковому стані», повідомляє видання.

Підготовка була нетривалою і неформальною і включала розгляд потенційних тем, які Мюллер може зачіпати в розмові з президентом, розповіло джерело.

Офіційно Трамп не погодився на допит у Мюллера, проте інформація про підготовку є ознакою того, що питання інтерв'ю для команди президента залишається відкритим, незважаючи на стурбованість деяких наближених до президента людей тим, що таке інтерв'ю може піддати його можливим звинуваченням в лжесвідченні.

Як повідомляв УНІАН, спецпрокурор США з питання втручання РФ в американські вибори Роберт Мюллер на даному етапі не розглядає американського президента Дональда Трампа "як суб'єкт злочину", однак продовжує вести розслідування щодо його можливих зв'язків з Москвою.