Співзасновник Apple Возняк вирішив піти з Facebook через витоки
17:21, 09 квітня 2018Світ
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За словами Возняка, Facebook не поважає право на приватність своїх користувачів.
Возняк розкритикував Цукерберга і його компанію / appleinsider.ru
Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про те, що йде з соціальної мережі Facebook.
Про це повідомляє Business Insider.
За словами Возняка, Facebook не поважає право на приватність своїх користувачів.
«Люди довіряють Facebook кожну деталь свого життя... а Facebook на цьому заробляє. Цей дохід повністю залежить від інформації користувача, але він сам не отримує у відповідь нічого», — заявив Стів Возняк в електронному листі.
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Він також додав, що Apple, на відміну від соціальної мережі Марка Цукерберга, заробляє на своїх продуктах, а не на користувачах.
Раніше стало відомо, що Цукерберга покликали дати свідченняу Конгресі по справі про витік особистих даних мільйонів користувачів Facebook.
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