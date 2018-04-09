Співзасновник Apple Возняк вирішив піти з Facebook через витоки

За словами Возняка, Facebook не поважає право на приватність своїх користувачів.

Співзасновник компанії Apple Стів Возняк оголосив про те, що йде з соціальної мережі Facebook.

Про це повідомляє Business Insider.

За словами Возняка, Facebook не поважає право на приватність своїх користувачів.

«Люди довіряють Facebook кожну деталь свого життя... а Facebook на цьому заробляє. Цей дохід повністю залежить від інформації користувача, але він сам не отримує у відповідь нічого», — заявив Стів Возняк в електронному листі.

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Він також додав, що Apple, на відміну від соціальної мережі Марка Цукерберга, заробляє на своїх продуктах, а не на користувачах.

Раніше стало відомо, що Цукерберга покликали дати свідченняу Конгресі по справі про витік особистих даних мільйонів користувачів Facebook.