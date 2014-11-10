У Нідерландах вшанували пам'ять жертв рейсу MH17 (фото, відео)

В Амстердамі пройшла національна церемонія поминання за жертвами катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" в Україні.

У конференц-центрі "РАІ" перед 1,6 тис рідними і близькими загиблих виступив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який висловив сподівання, що траурний захід "принесе хоч трішки розради тим, хто досі не оговтався від своєї втрати", повідомляє ТАСС.

"Що, якщо б їх рейс було затримано?", - почав свою промову глава голландського уряду. Він упевнений, що всі задавали собі це питання після 17 липня, коли сталася трагедія. "Проте немає ніякого "Що, якби...?", а є тільки сувора реальність - загибель 298 людей, 196 з яких - голландці", - продовжив Рютте.

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За словами прем'єра, церемонія має допомогти родичам "знайти сили та сміливість рухатися вперед". "Але що ми можемо, так це переконатися в тому, щоб ми гідно попрощалися з жертвами трагедії", - сказав Марк Рютте.

В ході церемонії були зачитані імена всіх 298 жертв катастрофи, з промовами виступили і троє родичів загиблих. "Мій молодший брат подзвонив мені під час вечері 17 липня і запитав, який був номер рейсу літака, на якому збиралися летіти мама й тато. Хмари почали згущуватися. А в 01:30 ранку завіса впала. Вони були в списку, - поділилася своїми спогадами Сюзанн Бейкер. - Наші батьки ввійшли в літак разом, щасливі й готові отримувати задоволення від життя. Порожнеча, що залишилася без них, не буде заповнена нічим і ніколи".

У церемонії також взяли участь король Нідерландів Віллем-Александер з королевою Макімою та члени голландського уряду. Музичний супровід заходу забезпечили філармонічний оркестр Нідерландів, дитячий хор, а також низка відомих місцевих музикантів, співаків і виконавців.

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Програма розроблялася на основі побажань і пропозицій родичів загиблих. Жалобні заходи проходять в цей день і в інших містах країни. По завершенні офіційної церемонії в конференц-центрі "РАІ" відбудеться неформальна зустріч родичів загиблих з членами королівської сім'ї та уряду.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю терористи, яких підтримувала Росія, збили літак «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс Амстердам - Куала -Лумпур. Літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу «Бук». Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу були громадянами Малайзії.

Літак впав у районі Шахтарська в зоні, що контролюють бойовики. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.