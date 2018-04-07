Цукерберг розповів про нові інструменти Facebook для боротьби з втручанням у вибори

Після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту.

Соціальна мережа Facebook запроваджує нові інструменти для боротьби з втручанням у вибори у світі.

Про це заявив засновник компанії Марк Цукерберг, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що після виявлення втручання Росії у вибори президента США у 2016 році Facebook запровадив нові інструменти захисту, які допомогли видалити десятки тисяч фейкових акаунтів. Тепер компанія має намір зробити ще два "великі кроки".

"Відтепер кожен рекламодавець, який хоче розміщувати політичні оголошення, повинен бути верифікований. Для цього рекламодавці повинні підтвердити свою особистість і місцерозташування. Будь-якому рекламодавцю, який не пройде верифікацію, заборонять розміщувати політичні оголошення. Ми також позначимо їх і рекламодавці змушені будуть показати, хто оплатив оголошення. Ми запроваджуємо це в США і поширимо на решту світу в наступні місяці", – написав Цукерберг.

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Він додав, що для "більшої прозорості політичних оголошень" Facebook створює інструмент, який дає можливість бачити всю рекламу, розміщену на сторінці. Наразі сервіс тестується в Канаді. Цукерберг очікує, що глобально його почнуть використовувати влітку. Засновник соціальної мережі зазначив, що також створюється архів для пошуку старих політичних оголошень.

Цукерберг заявив, що друге нововведення – верифікація модераторів великих сторінок.

"Це ускладнить модерацію сторінок за допомогою фейкових акаунтів або розповсюдження таким чином дезінформації чи суперечливого контенту", - вважає голова компанії.

Він заявив, що Facebook найме тисячі людей для підтримки нововведень.

"Ці кроки самі собою не зупинять усіх людей, які намагаються грати із системою. Однак їм буде набагато важче зробити те, що зробили росіяни під час виборів у 2016 році, і використовувати фейкові акаунти та сторінки для поширення реклами", - зазначив Цукерберг.

Як повідомляв УНІАН, у березні навколо найбільшої інтернет-соцмережі світу спалахнув скандал після того, як ЗМІ повідомили, що британська компанія з аналізу даних Cambridge Analytica зібрала в 2016 році дані профілів 50 млн користувачів соцмережі Facebook без їх згоди.

Пізніше у Facebook повідомили, що Cambridge Analytica отримала дані 87 мільйонів користувачів.

Як підозрюють, Cambridge Analytica допомагала штабу тодішнього кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа під час передвиборної кампанії. Метою збору і обробки даних було створення програмного забезпечення для визначення політичних симпатій виборців, а також впливу на них.