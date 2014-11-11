На Західному березі річки Йордан зарізали ізраїльтянку

Це сталося поряд з одним з єврейських поселень. Нападника на жінку застрелив охоронець, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Всього за кілька годин до цього близько вокзалу в Тель-Авіві був поранений ножем ізраїльський військовослужбовець.

За повідомленням ізраїльської поліції, в обох випадках нападники були палестинцями.

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У минулі вихідні у декількох ізраїльських містах зі значним арабським населенням пройшли демонстрації.

Невдоволення протестувальників було викликано тим, що поліція застрелила молодого арабського чоловіка, який погрожував поліцейським ножем.