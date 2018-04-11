Внаслідок авіакатастрофи в Алжирі загинули понад 250 військових - ЗМІ

Неподалік від столиці Алжиру розбився військово-транспортний літак. Унаслідок авіакатастрофи загинуло понад 250 військовослужбовців, котрі перебували на борту.

Військово-транспортний літак упав неподалік від столиці Алжиру.

В результаті авіакатастрофи, що сталася зранку середи, 11 квітня, загинуло 257 військовослужбовців, які перебували на борту, передає інформагенція Reuters з посиланням на державні ЗМІ Алжира. пише DW.

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Точна кількість осіб, що перебували на борту літака, наразі є невідомою. Також не повідомляється про те, щоб хтось з військових, що були на борту літака, вижив. Дані щодо кількості загиблих наводяться різні. За даними телеканалу Ennahar, кількість жертв трагедії складає 247 осіб, а представник агентства цивільної авіації країни раніше повідомив про 181 загиблого. Поки що представники влади не називали можливі причини катастрофи. Літак впав у полі невдовзі після того, як злетів в аеропорту міста Буфарік.

До місця падіння повітряного судна прибули бригади рятувальників та загони служб безпеки. Над аеропортом клубочиться дим. Є повідомлення, що літаком, який зазнав катастрофи, був Іл-76.