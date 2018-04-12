У Кремлі знову закликали США «уникати зростання напруженості» в Сирії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підкреслив, що канал зв'язку між військовими РФ і США щодо Сирії перебуває в активному стані й задіяний з обох сторін.

У Кремлі знову закликали Сполучені Штати Америки «уникати зростання напруженості» в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про наявність у Росії плану дій, спрямованого на уникнення ескалації військових дій у Сирії.

«У Росії ретельно стежать за відповідними заявами, які йдуть із Вашингтона. І як і раніше ми вважаємо, що вкрай необхідно уникати будь-яких кроків, здатних призвести до зростання напруженості в Сирії. Ми вважаємо, це мало б надзвичайно деструктивний вплив на весь процес сирійського врегулювання», - зазначив Пєсков.

При цьому він підкреслив, що канал зв'язку між військовими РФ і США щодо Сирії перебуває в активному стані й задіяний з обох сторін.

«Ця лінія існує, й вона перебуває в активному стані. Загалом, кажу, що лінія задіюється з обох сторін», - сказав прес-секретар президента РФ.

Читайте також"Або дуже скоро, або ні": Трамп назвав терміни ракетного удару по Сирії

Також Пєсков повідомив, що Путін запланував низку міжнародних телефонних розмов, про які буде повідомлятися в міру надходження інформації.

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв здійснити ракетний удар у Сирії через хімічну атаку в місті Дума 7 квітня, внаслідок якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ у Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети та знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.

Президент США також заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часів "холодної війни".

Російські військові кораблі залишили сирійський порт Тартус у зв'язку з можливими ударами США по Сирії.

Крім того, видання The Times повідомило, що Велика Британія готується завдати авіаударів по Сирії. У повну боєготовність приведено літаки британських ВПС на військовій базі на Кіпрі.