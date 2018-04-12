Трамп підписав скандальний закон, який «виганяє» з Інтернету повій (відео)

Критики документу стверджують, що він наражає на небезпеку працівників секс-індустрії, адже тепер вони будуть змушені повернутися на вулиці.

Президент США Дональд Трамп підписав закон про протидію проституції в Інтернеті, який викликав у Сполучених Штатах шквал критики.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, в Білому домі сподіваються, що закон допоможе захистити жертв торгівлі людьми. Деякі американські сайти, серед яких і сервіси знайомств, вже відмовилися від подібних розділів.

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Критики підписаного Трампом закону, в свою чергу, стверджують, що він наражає на небезпеку працівників секс-індустрії, адже тепер вони будуть змушені повернутися на вулиці.

Правозахисники, тим часом, побоюються, що закон дозволить уряду чинити вплив на соцмережі та сайти-пошуковики.

У січні повідомлялось, що президент США Дональд Трамп підписав закон, який дозволяє спецслужбам прослуховувати розмови і збирати інформацію на будь-яку людину, за винятком американців.