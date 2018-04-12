США можуть відкрити посольство у Північній Кореї – ЗМІ

В той же час, Вашингтон поки не розглядає можливість пом'якшення санкцій, введених проти КНДР.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відкриття посольства у північнокорейському Пхеньяні і постачання у країну гуманітарної допомоги, якщо КНДР здійснить конкретні кроки щодо згортання своєї ядерної програми.

Про це повідомляє південнокорейське видання The Dong-A Ilbo, посилаючись на джерела в уряді Південної Кореї.

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Відзначається, що Вашингтон розглядає шляхи «часткової нормалізації своїх відносин з Пхеньяном вже до кінця року, якщо майбутній саміт, присвячений денуклиаризации Північної Кореї, буде успішним.

Як зазначають журналісти, адміністрація США на цьому етапі переговорів не розглядає можливість економічної підтримки КНДР (включаючи пом'якшення санкцій).

Нагадаємо, Північна Корея вперше США висловила свою готовність обговорити питання про денуклеаризацію Корейського півострова під час зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.