"Скрипаль воскрес": болгарський журналіст нестандартно привітав спікера МЗС Росії (відео)

Спікер МЗС Росії Марія Захарова назвала це "недоречним".

Болгарський журналіст нестандартно привітав офіційного представника Міністерства закордонних справ РФ Марію Захарову.

Відео опубліковано на сторінці телеканалу «Дождь» у Facebook.

Під час брифінгу в російському МЗС, перед тим, як поставити запитання, журналіст сказав: "Скрипаль воскрес".

У відповідь на цю репліку Захарова сказала: "Це недоречно".

Нагадаємо, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері. Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходив і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

Сьогодні стало відомо, що ОЗХЗ підтвердила висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини «Новачок» у Солсбері.