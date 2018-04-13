Росія вирішила відповісти на санкції США

Позачергове засідання Ради Держдуми планується на 16 квітня.

У Держдумі РФ анонсували закон із заходами у відповідь «на хамську поведінку з боку США».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

За його словами, відповідний закон внесли голови фракцій.

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«Під час неодноразових обговорень недружніх дій щодо нашої країни ми говорили про необхідність відповіді на хамську поведінку з боку США і створення перешкод для роботи російського бізнесу», - сказав Володін.

«Ми плануємо обговорити законопроект на Раді Держдуми за участю представників всіх фракцій, розіслати його в регіони нашим колегам, опрацювати ще раз з експертами і урядом Росії. Після чого розглянемо його на найближчому засіданні Держдуми», - сказав він.

Позачергове засідання Ради Держдуми планується на 16 квітня. Законопроект розроблено як захід у відповідь на введення санкцій щодо як Російської Федерації в цілому, так і її громадян та юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства Сполучених Штатів Америки запровадило санкції проти 7 російських олігархів і 12 компаній, якими вони володіють, і ще 17 російських вищих посадових осіб.