Злидні, бляклість і тління: журналісти зазняли реальне життя в КНДР (фоторепортаж)

Журналісти показали на фото життя і буденну обстановку в КНДР.

Журналісти зробили фото буденного життя в КНДР, яке різко контрастує навіть з прикордонним в тому ж Китаї.

Тижнева поїздка по китайській стороні її кордону з Північною Кореєю показала прикордонні місця країни. Вона показала різкі контрасти між яскравими містами Китаю і темними селами Північної Кореї.

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Для прикладу репортери виявили групу північнокорейських дайверів в річці Ялу, які, за словами китайських жителів, займаються пошуком золота.

Вони зняли знак, на якому написано «Візьміть ініціативу, щоб зберегти порядок уздовж кордону», який стоїть у полі на кордоні між Китаєм і Північною Кореєю. А також північнокорейського прикордонника недалеко від міста Чанбай.

Крім того, їм вдалося сфотографувати північнокорейські сувеніри, виставлені на продаж на березі річки Ялу в Даньдуні у провінції Ляонін.