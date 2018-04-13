Кім Чен Ин назвав умови ядерного роззброєння КНДР – ЗМІ

Натомість Кім Чен Ин вимагає збереження політичної системи і компенсацій з боку США.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість підготувати план процесу денуклеаризації, якщо США гарантують збереження політичної системи КНДР.

Про це він сказав на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні наприкінці березня, повідомили джерела видання Tokyo Shimbun, як пише РБК-Україна.

За інформацією газети, Кім Чен Ин, зокрема, зазначив, що "якщо США відреагують чесним чином, то Пхеньян може підготувати дорожню карту денуклеаризації до або після саміту між лідерами КНДР і США".

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Як умови для здійснення цього процесу лідер КНДР назвав збереження політичної системи і компенсації з американської сторони. Кім Чен Ин також заявив на зустрічі з Сі Цзіньпіном, що Пхеньяну не потрібна ядерна зброя, якщо Вашингтон припинить свою ворожу політику щодо нього.

Нагадаємо, Кім Чен Ин з 25 по 28 березня вперше з моменту свого приходу до влади покинув межі країни і відвідав Пекін (Китай).