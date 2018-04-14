Пентагон: після удару по Сирії активність російських тролів зросла на 2000%
Прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила на брифінгу 14 квітня, що активність російських інтернет-тролів за останні 24 години зросла на 2000%.
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Як передає CNN, це пов'язано з ударом США і союзників по Сирії.
"Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшилися на 2000%, тому ми будемо тримати вас у курсі подій", - сказала Уайт.
Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія і Франція у ніч на суботу нанесли авіаудари по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю.Сполучені Штати Америки пригрозили владі Сирії новими ударами, якщо режим Башара Асада і його союзники знову застосують хімічну зброю.
Pentagon spokesperson on strikes in Syria: “The Ukrainian disinformation campaign has already begun. There has been a 2,000% increase in Ukrainian trolls in the last 24 hours." https://t.co/0Bzv1nm4q6pic.twitter.com/va1zq5qF3m— CNN (@CNN) April 14, 2018