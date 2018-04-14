Пентагон: після удару по Сирії активність російських тролів зросла на 2000%

23:17, 14 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

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Як передає CNN, це пов'язано з ударом США і союзників по Сирії.

"Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшилися на 2000%, тому ми будемо тримати вас у курсі подій", - сказала Уайт.

Як повідомляв УНІАН, США, Великобританія і Франція у ніч на суботу нанесли авіаудари по військових об'єктах у Сирії, які пов'язують із хімічною зброєю.Сполучені Штати Америки пригрозили владі Сирії новими ударами, якщо режим Башара Асада і його союзники знову застосують хімічну зброю.

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Теги: #Пентагон#удар по Сирії#російські тролі