Віце-президент США: путінська брехня розвалюється перед обличчям правди

Майк Пенс у Перу також заявив, що режиму Асада та його покровителям доведеться заплатити у разі повторного застосування хімічної зброї проти цивільного населення.

Віце-президент США Майк Пенс звинуватив Росію у свідомому поширенні дезінформації про події у Сирії та відбілюванні злочинів Башара-аль-Асада.

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"Але путінська брехня розвалюється перед обличчям правди", - заявив Пенс на саміті лідерів країн Латинської Америки, що проходить в Перу, передає Голос Америки.

Майк Пенс також заявив, що настав час також ізолювати режим Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Він пообіцяв, що США не зупиняться, поки демократія не буде відновлена у Венесуелі.

Як повідомляв УНІАН, Пенс у Перу також заявив, що режиму президента Сирії Башара аль-Асада та його покровителям доведеться заплатити у разі повторного застосування хімічної зброї проти цивільного населення.