Віце-президент США: режиму Асада і його покровителям доведеться заплатити у разі нового застосування хімзброї

Пенс підкреслив, що Росія, підтримуючи сирійський режим, опинилася на «помилковій стороні історії».

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс заявляє, що режиму президента Сирії Башара аль-Асада та його покровителям доведеться заплатити у разі повторного застосування хімічної зброї проти цивільного населення.

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Про це Пенс заявив під час візиту до Перу, повідомляє телеканал CBS News.

"Наше повідомлення Росії - ви на помилковій стороні історії", - заявив Пенс.

Сполучені Штати звинувачують Росію у тому, що вона дозволила Сирії застосовувати хімічну зброю, хоча декілька років тому РФ пообіцяла допомогти Сирії позбутися хімічної зброї.

"Прийшов час Росії зрозуміти послання, яке президент Трамп зробив минулого вечора. Ви відомі завдяки компанії, яку ви підтримуєте", - сказав Пенс, натякаючи на підтримку Росією Сирії.

При цьому віце-президент США додав, що Іран також частково винний у ситуації в Сирії.

"Росія та Іран опинилися на неправильній стороні історії", - додав Пенс.

Водночас, коментуючи удари військ США, Британії та Франції по об’єктам у Сирії, які засудила Росія, Пенс повторив слова президента Дональда Трампа, що США у разі необхідності готові відреагувати, якщо режим Асада знову застосує хімічну зброю.

Як заявив віце-президент, Сполучені Штати "готові продовжувати ці зусилля, доки ми не будемо впевнені, що хімічна зброя ніколи знову не буде використана проти невинних цивільних у Сирії".

Разом з тим Пенс наголосив, що Сирії «доведеться заплатити» у разі повторного застосування сирійськими урядовими військами хімічної зброї.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах у Сирії, які ймовірно пов'язані з виробництвом та зберіганням хімічної зброї. Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в місті Думі в Східній Гуті, де 7 квітня загинуло від 70 до 100 осіб.