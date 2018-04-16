ЄС заявляє про свою єдність у підтримці заборони хімічної зброї

У висновках Ради Європейського Союзу йдеться, що використання хімічної зброї будь-ким і будь-де повинно бути суворо засуджено.

Європейський Союз єдиний у своїй підтримці щодо повної заборони використання хімічної зброї.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у висновках Ради ЄС з питань закордонних справ, яке проходить сьогодні в Люксембурзі.

«Рада нагадує, що Європейський Союз є єдиним у своїй підтримці повній забороні та ліквідації хімічної зброї у всьому світі і твердо вважає, що використання будь-якої хімічної зброї, включаючи використання токсичних хімічних речовин як зброї, будь-ким, будь-то держава або недержавний гравець, будь-де і за будь-яких обставин, є нерозумним і повинно бути суворо засуджено», - йдеться в документі.

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Рада також підтвердила, що використання хімічної зброї є неприйнятним і таким, що порушує міжнародне право і може бути військовим злочином або злочином проти людства, що не може бути безкарним, а відповідальні за такі дії повинні бути притягнуті до відповідальності.

«Рада підкреслює, що останні повідомлення з Сирії, які є шокуючими та повинні бути негайно і незалежно досліджені, лише посилюють спільну рішучість ЄС», - наголосили в Раді.

Також Рада привітала майбутню четверту конференцію з обговорення Конвенції про заборону хімічного зброї, яка пройде в Гаазі 21-30 листопада 2018 року.