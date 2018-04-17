У США вибухнув двигун пасажирського літака: є постраждалі

22:25, 17 квітня 2018
Світ
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Рятувальники евакуювали пасажирів / фото foxnews.com

Як повідомляє телеканал Fox News, літак виконував рейс з Нью-Йорка в Даллас.

Після вибуху літак здійснив екстрену посадку в аеропорту Філадельфії.

Повідомляють про одного постраждалого, якого зачепило уламками, чоловіка доставили до лікарні з травмою голови, він перебуває у критичному стані.

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Теги: #літак#США#вибух