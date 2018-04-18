Держдеп: США активно розглядають питання додаткових санкцій проти Росії

Представник Держдепу нагадала, що 6 квітня США ввели нові санкції проти російських олігархів, в тому числі проти кількох російських компаній.

Нові санкції проти Росії зараз перебувають на розгляді в адміністрації США. Про це заявила речниця Державного департаменту США Гізер Ноєрт.

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"Додаткові санкції щодо Росії, щодо російських компаній, розглядаються. Це часто відбувається. Ви всі знаєте це дуже добре, тому що ми говоримо про ці речі практично безперервно", - відповіла Нойерт на питання щодо санкцій, про які у неділю говорила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі.

Речниця Держдепу нагадала, що 6 квітня США запровадили нові санкції проти російських олігархів, у тому числі проти кількох російських компаній, які були причетні до постачання озброєння та матеріалів в Сирію, зокрема, компонентів для протиракетних систем С-400.

"Сполучені Штати були залучені, ми активно розглядаємо це. Санкції не прибрано зі столу. Я хочу чітко прояснити це. Санкції не прибрано зі столу. У нас просто немає нічого, про що можна оголосити зараз", - заявила Нойерт.

Раніше американське видання Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити запровадження нових санкцій проти Росії.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі у неділю заявила про готовність Вашингтонаоголосити про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії у понеділок, 16 квітня.