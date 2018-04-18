Трамп дізнався про нові антиросійські санкції із телевізора - ЗМІ

Те, що почув Трамп викликало його гнів, бо він не приймав такого рішення.

Президент США Дональд Трамп дізнався про намір влади ввести нові антиросійські санкції з телевізора.

Про це пише The New York Times.

«У неділю Трамп дивився телевізор і почув заяву посла США в ООН Ніккі Хейлі про те, що президент планує ввести нові санкції проти Росії», — повідомляє видання.

За словами джерел видання, те, що почув Трамп «викликало його гнів, так як він не приймав такого рішення».

15 квітня Хейлі анонсувала, що США оголосять про нові санкції проти Росії у зв'язку з ситуацією в Сирії в понеділок, 16 квітня.

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Згодом стало відомо, що Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти Росії.

Економічний радник Білого дому Леррі Кадлоу повідомив, що США розглядають майбутні антиросійські санкції. Він також додав, що ніяких непорозумінь із цього приводу немає.

Хейлі відреагувала на заяву Кадлоу і розповіла, що говорячи про можливість введення нових санкцій проти Росії, вона не плутається.