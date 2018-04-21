Влада США розпорядилася негайно перевірити двигуни Boeing 737

Перевірка пов'язана з інцидентом, який стався з літаком авіакомпанії Southwest Airlines.

Федеральне управління цивільної авіації США (Federal Aviation Administration, FAA) ініціювало екстрену перевірку двигунів на літаках Boeing 737.

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Відомство зазначає, що за 20 днів необхідно перевірити двигуни турбовентиляторів CFM56-7B. За даними FAA, зараз у світі використовується понад 680 таких двигунів, більше половини з них - у США.

Перевірка організована після інциденту, що стався 18 квітня. Тоді у Boeing 737 авіакомпанії Southwest Airlines на висоті 10 тис. м вибухнув лівий двигун. Загинула одна з пасажирок - її практично засмоктало в розбитий осколком двигуна ілюмінатор.