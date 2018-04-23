РФ не збирається давати США гарантії невтручання у вибори

"Виконувати чиїсь ультимативні вимоги і надавати односторонні гарантії ми не будемо", - заявив спецпредставник президента РФ.

Спецпредставник президента РФ з питань міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки, посол з особливих доручень Андрій Крутських заявив, що РФ не збирається давати США гарантій того, що в американські вибори не буде відбуватися втручання.

Про це повідомляє "Коммерсант". "За даними американських ЗМІ, самі США як мінімум 85 разів серйозно втручалися в справи інших країн. І в наші політичні процеси вони теж втручалися. Якщо про щось домовлятися, то тільки про взаємні гарантії. А краще про універсальні гарантії і правила поведінки, як вже багато років пропонує Росія. Виконувати чиїсь ультимативні вимоги і надавати односторонні гарантії ми не будемо", - заявив він.

Видання поцікавилося у Крутських, як він ставиться до заяви посла США в РФ про те, що Штати готові повернутися до питання переговорів про кібербезпеку, якщо в листопаді у виборах в Конгрес не зафіксують російських втручань. За його словами, у Росії немає жодного бажання насолити американцям і це "не в рамках національних інтересів".

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"Без звинувачень на адресу Москви сьогодні не обходиться жодна заява чи виступ західного політика і навіть бізнесмена... Якщо не звинуватити Росію хоч у чомусь, то людину просто не зрозуміють, як ніби вона говорить на іншій мові. У цьому контексті я розглядаю і слова посла США Джона Хантсмана. Тому що якщо він всерйоз чекає від нас якихось подібних гарантій, то він помилився країною", - заявив Крутских.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Facebook перебуває в стані "гонки озброєнь" з підтримуваними Росією групами, які використовують соціальну мережу для маніпулювання виборами і громадською думкою.