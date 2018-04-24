У США госпіталізували екс-президента Джорджа Буша-старшого, він у реанімації

08:09, 24 квітня 2018
Світ
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Джордж Буш-старший / REUTERS

Про це повідомляє CNN. За словами джерела, близького до колишнього президента, Буша помістили до лікарні з інфекцією, він був у критичному стані.

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"Президент Буш був госпіталізований до лікарні Х'юстона через інфекцію, яка поширилася в кров. Він реагує на лікування і, здається, оговтується", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, минулого тижня у Буша-старшого померла дружина - Барбара Буш.

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Теги: #США#Джордж Буш-старший