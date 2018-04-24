У США госпіталізували екс-президента Джорджа Буша-старшого, він у реанімації
08:09, 24 квітня 2018Світ
914 0
Минулого тижня він поховав дружину - колишню першу леді Барбару Буш.
Джордж Буш-старший / REUTERS
У США госпіталізували 41-го президента США Джорджа Буша-старшого, на даний момент він знаходиться в реанімації.
Про це повідомляє CNN. За словами джерела, близького до колишнього президента, Буша помістили до лікарні з інфекцією, він був у критичному стані.
Читайте такожСтали відомі подробиці смерті діджея Avicii
"Президент Буш був госпіталізований до лікарні Х'юстона через інфекцію, яка поширилася в кров. Він реагує на лікування і, здається, оговтується", - йдеться в повідомленні.
Як відомо, минулого тижня у Буша-старшого померла дружина - Барбара Буш.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter