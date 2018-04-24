У Росії хочуть кримінально карати за виконання санкцій США

Кримінальне покарання може бути передбачене лише для фізичних осіб, для юридичних осіб пропонується ввести штрафи.

Держдума РФ розробить законопроект про кримінальну відповідальність за дотримання американських санкцій на російській території.

Про це розповів перший заступник голови фракції "Єдина Росія" Андрій Ісаєв, передає "РИА Новости". Він заявив, що його можуть прийняти до кінця весняної сесії.

"Я думаю, по мірі того, як ми будемо працювати над законом про антисанкції, з'явиться законопроект про кримінальну відповідальність за дотримання американських санкцій на території Росії", - заявив Ісаєв.

Читайте такожТрамп задоволений: у США розповіли, наскільки ефективними виявилися санкції проти російських олігархів

За його словами, кримінальне покарання може бути передбачене лише для фізичних осіб, для юридичних осіб пропонується ввести штрафи - штрафи можуть бути "досить високі".

Раніше повідомлялося, що США ввели нові санкції проти Росії 6 квітня. У санкційний список потрапили бізнесмени Олег Дерипаска, Ігор Ротенберг, Сулейман Керімов і Кирило Шамалов. Також у списку санкцій опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова Роскомнагляду Олександр Жаров. Також були введені санкції щодо 15 російських компаній.