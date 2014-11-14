Екс-президент Латвії: ми були б наступними, якби не НАТО

Про це в інтерв'ю журналу Sestdiena заявила колишній президент Латвії Вайра Віке-Фрейберга, передає Delfi.

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За її словами, Латвія встигла "протиснутися" в НАТО як верблюд у вушко голки під час її повноважень на посаді президента.

"Будемо чесні - ми були б наступними. Була Грузія, потім Україна, на черзі, можливо, Молдова. І все ж, я думаю, країн Балтії в цьому списку немає", - зазначила Вайра Віке-Фрейберга.

"Звичайно, це ще не означає, що на нас не буде тиску. По-моєму, тут вирішується - бути чи не бути НАТО. Вірю, що наші союзники розуміють значення НАТО, тому вони будуть готові зміцнювати альянс", - зазначила Вайра Віке-Фрейберга.

На її думку президент Росії Володимир Путін зважився на активні дії, оскільки вирішив, що позиції США і ЄС слабкі. "Думаю, що він прорахувався. Карти Росії не так вже й сильні. Треба враховувати різні фактори - наприклад, ціни на газ і нафту, які складно прогнозувати. Зараз боротьба йде на двох фронтах - в Україні, на жаль, йдуть реальні бойові дії з втраченими життями, а другий фронт - у сфері економічного впливу", - заявила Вайра Віке-Фрейберга.