Генсек НАТО звинуватив Путіна в порушенні перемир’я на Донбасі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував позицію президента Росії Володимира Путіна щодо кризи в Україні. Спалаху конфлікту на Донбасі Путін "посприяв у будь-якому разі", унаслідок чого порушуються "чіткі механізми припинення вогню" та цілісність України, сказав Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню Bild, опублікованому в п’ятницю, 14 листопада. За його словами, НАТО встановило, що Росія знову перекидає зброю, обладнання, артилерію, танки і ракети через український кордон, повідомляє DW.

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Столтенберг також заявив, що Путін ставить під загрозу безпеку цивільної авіації, маючи на увазі появу останнім часом російських військових літаків поблизу кордонів НАТО. За його словами, літаки Альянсу в цьому році перехоплювали російські літаки понад 100 разів, що втричі більше, ніж у 2013 році.

"Не можна сказати, що ми стоїмо на порозі нової холодної війни, але у нас більше немає тієї довірливої співпраці з Росією, яку ми вибудовували останніми роками", - зауважив Столтенберг та додав, що "Росія підриває архітектуру безпеки в Європі". Нагадаємо, НАТО останніми днями висловлювало стурбованість переміщенням військової техніки в Україну з боку РФ.