ООН знову просить забезпечити доступ експертів до місця катастрофи «Боїнга-777»
20:47, 14 листопада 2014Світ
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В ООН нагадали про необхідність надання безперешкодного доступу міжнародних експертів до місця аварії малайзійського "Боїнга" під Донецьком.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
"Ми продовжуємо закликати (сторони) надати повний доступ до місця аварії, щоб розслідування могло тривати безперешкодно. Ми говоримо про це вже кілька місяців і продовжимо робити це", - заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.
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"Боїнг-777" авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками 17 липня в Донецькій області. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу, які знаходилися на борту, загинули.
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