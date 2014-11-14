ООН знову просить забезпечити доступ експертів до місця катастрофи «Боїнга-777»

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми продовжуємо закликати (сторони) надати повний доступ до місця аварії, щоб розслідування могло тривати безперешкодно. Ми говоримо про це вже кілька місяців і продовжимо робити це", - заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак.

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"Боїнг-777" авіакомпанії "Малайзійські авіалінії", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий бойовиками 17 липня в Донецькій області. Всі 298 пасажирів і членів екіпажу, які знаходилися на борту, загинули.