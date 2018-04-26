Трамп хоче призначити правою рукою держсекретаря США дипломата з українським корінням - ЗМІ

Добрянські - захисниця української сторони в конфлікті між Росією та Україною, і вона може отримати одну з найвищих посад у Держдепі.

Адміністрація Трампа планує висунути представницю української діаспори Полу Добрянські на високу посаду в Державному департаменті.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

Читайте такожДипломат США розповіла про позицію майбутнього держсекретаря Помпео щодо Росії

Добрянські займала високу посаду в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого. Вона була послом з особливих доручень з питань Північної Ірландії та заступником держсекретаря з глобальних питань. Тепер вона може замінити на другій за рангом позиції в американському зовнішньополітичному відомстві Томаса Шеннона - заступника держсекретаря з політичних питань, який оголосив про свій вихід на пенсію.

Це рішення підкреслює, наскільки швидко президент Трамп та Майк Помпео формують нову команду в Держдепі.

Зараз Добрянські працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді. Вона народилася в американській родині українського походження. Її батько, Лев Добрянські, багато років очолював Український конгресовий комітет Америки (УККА).

Як повідомляв УНІАН, Помпео пообіцяв підтримати постачання оборонного озброєння Україні на посаді держсекретаря США.