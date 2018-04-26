Трамп хоче призначити правою рукою держсекретаря США дипломата з українським корінням - ЗМІ

23:12, 26 квітня 2018
Політика
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Віктор Ющенко та Пола Добрянські у 2006 році / Фото УНІАН

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

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Добрянські займала високу посаду в адміністрації президента Джорджа Буша-молодшого. Вона була послом з особливих доручень з питань Північної Ірландії та заступником держсекретаря з глобальних питань. Тепер вона може замінити на другій за рангом позиції в американському зовнішньополітичному відомстві Томаса Шеннона - заступника держсекретаря з політичних питань, який оголосив про свій вихід на пенсію.

Це рішення підкреслює, наскільки швидко президент Трамп та Майк Помпео формують нову команду в Держдепі.

Зараз Добрянські працює старшим науковим співробітником Центру наук і міжнародних відносин Белфер у Гарварді. Вона народилася в американській родині українського походження. Її батько, Лев Добрянські, багато років очолював Український конгресовий комітет Америки (УККА).

Як повідомляв УНІАН, Помпео пообіцяв підтримати постачання оборонного озброєння Україні на посаді держсекретаря США.

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Теги: #держсекретар#Держдепартамент США#Майк Помпео