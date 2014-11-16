Глава Пентагону: США втрачають військову перевагу

Виступаючи на форумі з питань оборони в Каліфорнії, міністр оборони США попередив, що американська армія втрачає свою технологічну перевагу і потребує розвитку нових систем озброєння, які зможуть відповісти на нові загрози, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Такі держави, як Росія і Китай, збільшують свої військові витрати і модернізують озброєння, зазначив Гейгел.

Крім того, зброя, яку мала лише обмежена кількість країн, зараз шириться світом і стає доступною в тому числі і, за його словами, для терористичних організацій.

Читайте такожПентагон відправить за кордон близько 500 таємних агентівГлава Пентагону також розповів про запуск нової програми, що передбачає збільшення витрат на новітні оборонні технології, але не назвав навіть приблизних цифр.

Раніше Гейгел заявив, що ядерні сили США страждають від некомплекту особового складу, недоліків в управлінні та інших проблем, які підривають безпеку та ефективність головного засобу стримування.