Трамп: США більше не хочуть бути "світовим поліцейським"
04:20, 01 травня 2018Світ
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Трамп поскаржився Бухарі, що турбота про мир у всьому світі обходиться США занадто дорого.
Дональд Трамп і Мохаммад Бухарі / REUTERS
Президент США Дональд Трамп стверджує, що США більше не хочуть бути "світовим поліцейським". Він зазначив, що це дорого обходиться.
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Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Нігерії Мохаммаду Бухарі, передає РБК. "Ми дуже не хочемо бути "світовим поліцейським". Ми витрачали величезні суми десятиліттями на поліцейський нагляд за світом, і це не повинно бути пріоритетом. Ми хочемо бути поліцейськими для себе, і ми хочемо змінити нашу країну", - сказав Трамп.
В кінці березня конгрес США прийняв федеральний бюджет, у якому видатки на національну оборону були підвищені на $80 млрд до $700 млрд.
Як повідомляв УНІАН, президент Південної Кореї заявив, що Трамп повинен отримати Нобелівську премію миру.
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