У Петербурзі затримали демонстрантів з прапорами України та країн Заходу (фото)

Російським силовикам також не сподобалися прапори ЛГБТ-руху та портрети Путіна.

У російському Санкт-Петербурзі на першотравневій демонстрації затримали щонайменше 10 активістів, які вийшли на ходу з прапорами України та країн Заходу.

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Як повідомляється у спільноті «Демократический Петербург» в соцмережі «Вконтакте», соорганзатор первомайського "Градозахисного маршу" в Петербурзі Красимір Вранскі здав поліції 10 осіб за відмову згорнути прапори іноземних держав.

Затримані, зокрема, несли прапори України, Великобританії, США, Фінляндії, Ізраїлю, Грузії та ЄС. На фото з акції також можна побачити у активістів прапори кримських татар та Польщі.

Про затримання також повідомляє «Фонтанка». Відзначається, що активіста ЛГБТ-руху Олексія Назарова затримали за райдужний прапор. Ще одну активістку – Варвару Михайлову, затримали за портрет Путіна.

Тим часом у Москві в ході першотравневої демонстрації поліція затримала колону психоактивістів, які несли в руках плакати, присвячені правам людей з психічними розладами.

За словами однієї із затриманих – Анастасії Медведєвої, поліцейські брутально затримували учасників колони - хапали і виштовхували людей, виривали у них плакати з рук.