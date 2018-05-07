Ердоган заявив про нові військові операції в Сирії

В результаті нових операцій буде знищено "терористичний коридор" на південному кордоні країни.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія проведе нові військові операції на території Сирії.

За його словами, в результаті нових операцій буде знищено "терористичний коридор" на південному кордоні країни, передає Голос Америки.

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"Ми будемо і далі тиснути терористичні організації. У новому циклі до операцій "Щит Євфрату" і "Оливкова гілка" Туреччина додасть нові, щоб очистити свої кордони", - заявив Ердоган.

"За допомогою цих операцій ми рознесемо терористичний коридор, який формується на нашому південному кордоні. Наші солдати, які завершили епопею в Афріні, готові до нових завдань. Операції продовжаться до тих пір, поки не залишиться жодного терориста", - додав він.

Нагадаємо, 25 березня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина почала наземний наступ у районі міста Сінджар на північному заході Іраку.