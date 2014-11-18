Путін похвалив росіян за патріотизм

Глава російської держави подякував ЗНФ за увагу до вирішення проблем жителів Криму і Севастополя та "за щиру допомогу біженцям з України". "Наш народ показав приклад справжнього громадянського участі, співчуття, патріотизму, продемонстрував згуртованість", - зазначив він, передає ТАСС.

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"Сьогодні ми повинні використати громадську енергію, національний підйом для розвитку країни, для оновлення економіки, для підвищення якості сфер, які вкрай важливі для кожного громадянина: охорона здоров'я, освіта, соціальна підтримка", - переконаний Путін.