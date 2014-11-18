Путін похвалив росіян за патріотизм
18:09, 18 листопада 2014Світ
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Згуртованість народу РФ на тлі ситуації навколо України і Криму потрібно використовувати для розвитку країни. Таку думку висловив президент РФ Володимир Путін на Форумі Загальноросійського народного фронту.
REUTERS
Глава російської держави подякував ЗНФ за увагу до вирішення проблем жителів Криму і Севастополя та "за щиру допомогу біженцям з України". "Наш народ показав приклад справжнього громадянського участі, співчуття, патріотизму, продемонстрував згуртованість", - зазначив він, передає ТАСС.
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"Сьогодні ми повинні використати громадську енергію, національний підйом для розвитку країни, для оновлення економіки, для підвищення якості сфер, які вкрай важливі для кожного громадянина: охорона здоров'я, освіта, соціальна підтримка", - переконаний Путін.
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