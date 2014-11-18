Російським морякам таки заборонили доступ на "Містралі"



Про це з посиланням на свою розмову з Олландом повідомив французький філософ Бернар-Анрі Леві під час церемонії вручення премії імені Андрія Шептицького Віктору Пінчуку, пише Українська правда.

"Я питав Олланда про Містралі. Президент дозволив сказати вам, що російським матросам заборонено доступ на борт. У цьому дуже чутливому питанні Франція буде стояти на своїй нинішній позиції доти, доки буде зберігатися поточна ситуація", - сказав Леві.

"Усе інше є пропагандою", - додав він.

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Раніше французьке видання Ouest France з посиланням на джерела повідомляло, що з 17 листопада російські моряки, дислоковані у французькому порту Сен-Назер, не мають доступу на борт вертольотоносця "Владивосток" класу "Містраль".

14 листопада мала відбутися передача "Містраля" російському замовнику. Однак раніше прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс сказав, що наразі не бачить умов для передачі Росії корабля "Містраль".

Водночас глава адміністрації російського президента Сергій Іванов заявляв, що Росія судитиметься з Францією у разі непостачання вертольотоносців і вимагатиме відшкодувати неустойку за контрактом.

Крім того, повідомлялося, що команда "Містраля" перебуватиме у Франції до кінця року.