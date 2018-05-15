В МЗС Росії пообіцяли "адекватно реагувати" на нові санкції Євросоюзу (відео)

У Росії також вважають санкції проти себе "марними", і що вони лише "перешкоджають вибудовувати взаємовигідний діалог".

Росія залишає за собою право "адекватно реагувати" на нові санкції Європейського союзу через вибори президента Росії в окупованому Криму.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, є Радіо Свобода.

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"Вважаємо, що і в самому Євросоюзі всім давно очевидна марність антиросійських санкцій, що перетворилися в ритуальні демонстрації внутрішньої ЄСівської "солідарності". Єдиний їхній практичний результат - накопичення "подразників", що перешкоджають вибудовувати взаємовигідний діалог і співпрацю з Росією в інтересах наших громадян", - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня ЄС розширив санкційний список через порушення територіальної цілісності і суверенітету України до 155 осіб. Зокрема, Євросоюз вніс до санкційного списку п'ять осіб , які надавали підтримку і підривали цілісність України, проводячи вибори президента Росії в окупованому Криму.