ЄС розширив санкційний список через порушення суверенітету України до 155 осіб

Євросоюз вніс до санкційного списку п'ять осіб , які надавали підтримку і підривали цілісність України,проводячи вибори президента Росії в окупованому Криму.

Чисельність осіб, проти яких Євросоюз запровадив санкції через порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зросла до 155.

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Про це УНІАН повідомили у Представництві Євросоюзу в Україні у зв'язку з запровадженням обмежувальних заходів щодо заборони на в’їзд та замороження активів для п'яти осіб, які були залучені до організації незаконних виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

"Рада ЄС додала п’ять людей до списку осіб, на які поширюються обмежувальні заходи у відповідь на дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Їх внесено до санкційного списку через їхню залученість до організації президентських виборів у Росії на території незаконно анексованого Криму та міста Севастополь, які відбулися 18 березня 2018 року", - сказано у повідомленні.

"Ці особи активно надавали підтримку та впроваджували політику, що підриває територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України; вони займають відповідальні посади у виборчих комісіях Криму та Севастополя. Такі заходи стосуються заборони на в’їзд та замороження активів", - заявили в ЄС.

"Через це рішення список осіб, на які поширюються санкції, зріс до 155 людей. Також у рамках поточного санкційного режиму Євросоюз заморозив активи 38 організацій", - йдеться у повідомленні.

Відповідні законодавчі акти, що також містять імена вищезазначених осіб, доступні в Офіційному журналі ЄС від 14 травня.

Також сказано, що інші заходи Євросоюзу у відповідь на кризу в Україні стосуються економічних санкцій щодо конкретних секторів російської економіки (чинних до 31 липня 2018 року), а також обмежувальних заходів у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь, які застосовуються лише до території Криму та міста Севастополь (чинних до 23 червня 2018 року).