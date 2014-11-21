У центрі Москви відбулась несанкціонована хода на честь річниці Євромайдану

Як передає власний кореспондент УНІАН і РФ, близько 15 молодих людей розгорнули банер "Вчора Київ, завтра Москва".

Учасники акції скандували: «ДНР» - гори в пеклі", "Слава Україні, Героям Слава", "Слава Героям Небесної Сотні" тощо.

Крім того, учасники акції розгорнули Державний Прапор України. Під час ходи молоді люди палили фаєри.

Учасники акції пройшли набережною Москви-ріки навпроти Кремля і на деякий час перекрили рух. Акція закінчилася швидко до приїзду поліції.

Місце акції до останнього моменту трималася в секреті, щоб приховати цю інформацію від поліції.

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"Сьогодні ми виходимо на вулиці столиці Росії на знак солідарності з революційною боротьбою українського народу, з упевненістю в тому, що полум'я Революції, запалене рік тому на київському Майдані, перекинеться і на нашу столицю", - сказав учасник акції Олександр.

На його думку, рік тому українці показали, що нація здатна повалити свого тирана.

Учасник підкреслив, що з метою придушення народного повстання путінський режим почав інтервенцію проти України, а в РФ була розгорнута «безпрецедентна кампанія брехні і наклепу, спрямована на розпалювання ненависті до українців».

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*** Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття спецпризначенцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.