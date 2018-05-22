Трамп посилив санкції проти Венесуели

Оточення президента Мадуро збирається розпродавати державні активи, вважають у США. Вашингтон забороняє американським громадянам брати участь у цих операціях.

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок, 21 травня, указ про посилення санкцій відносно Венесуели.

Після президентських виборів, які, на думку США, з масштабними порушеннями, Вашингтон зробив спробу відрізати оточення президента Ніколаса Мадуро від фінансування, пише DW.

На думку американської влади, оточення Мадуро має намір для забезпечення себе фінансовими засобами влаштувати продаж власності. Американським компаніям і громадянам заборонено брати участь в купівлі будь-венесуельських активів. "Цей регіон ніколи за всю свою історію не переживав такої клептократії", - заявив представник американської влади.

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Між тим уряди більшості країн Південної Америки, а також Мексики і Канади відкликали своїх послів з Венесуели для консультацій. На їхню думку, президентські вибори не були ані чесними, ані демократичними, ані прозорими.

Єдиний опозиційний кандидат на президентських виборах Енрі Фалькон відмовився визнати результати голосування. "З нашої точки зору, це були не вибори", - заявив Фалькон увечері в неділю, 20 травня. Глава партії "Прогресивний авангард" вказав на численні порушення у виборчому процесі і заявив, що чинний президент Ніколас Мадуро купив голоси виборців.