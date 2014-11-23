Штату Нью-Йорк після безпрецедентного снігопаду загрожує повінь

Це може статися через підвищення температури, яке, за прогнозами синоптиків, очікується у неділю, 23 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

Американські метеорологи повідомляють, що найбільш вразливими залишаються міста штату Нью-Йорк, де впродовж останніх днів випало понад 2 м снігу. Більш як 600 тис. людей проживають у цьому регіоні. Тисячі з них на кілька днів були заблоковані у своїх будинках, оскільки не могли відкрити двері, підперті снігом.

Влада закликає людей почистити водостоки і забрати все цінне з підвалів.