ЗМІ повідомили нові подробиці про роботу систем пожежної безпеки в кемеровській "Зимовій вишні"

Шляхи подачі води в систему пожежогасіння були встановлені в районі парковки, тобто фактично на вулиці, і в холодну пору року вони просто замерзали.

У кемеровському ТЦ "Зимова вишня", в якому 25 березня під час пожежі загинуло 64 людини, знали про несправності системи пожежної безпеки протягом двох років.

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Як пише «Коммерсантъ» з посиланням на близьке до розслідування джерело, обслуговуюча пожежну систему ТРЦ компанія «Системний інтегратор» виявила при перевірці в 2016 році численні недоліки, допущені ще при установці обладнання, а також його невідповідність ДСТу. За оцінкою фахівців на усунення невідповідностей було потрібно 7 млн руб., про що повідомили власниці будівлі Юлії Богдановій. Однак вона не виділила необхідних коштів.

Як наголошується, всі виявлені неполадки заносилися до спеціального журналу, а потім усувалися, якщо судити по записах, протягом трьох годин. Останній запис в журналі датується 19 березня. Крім того, через неправильну початкову установку обладнання, протипожежна система в критичний момент не могла працювати в повній мірі. Як розповів співрозмовник видання, фахівці встановили, що наприклад, шляхом подачі води в систему пожежогасіння були встановлені в районі парковки, тобто фактично на вулиці, і в холодну пору року вони просто замерзали. Також було помічено, що принаймні один раз під час ремонтних робіт систему пожежогасіння будівельники використовували для набору води, що заборонено. Встановлене в ТРЦ обладнання, за даними джерела видання, було російського виробництва.