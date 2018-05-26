Скандал зі скасуванням рейсів до Києва: "Ліверпуль" відшкодує вартість квитків уболівальникам, які не потраплять на фінал

Раніше близько тисячі вболівальників не змогли вилетіти до Києва через скасування трьох чартерних рейсів.

Англійський "Ліверпуль" відшкодує вартість квитків уболівальникам команди, які не потраплять на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу, пише "112 Україна".

Футбольний клуб пообіцяв відшкодувати вартість куплених квитків на фінал Ліги чемпіонів всім уболівальникам, які не потрапили на матч. Кошти будуть відшкодовані фанатам у квитковій касі ліверпульського стадіону "Енфілд", а також поштою.

Раніше близько тисячі вболівальників не змогли вилетіти до Києва через скасування трьох чартерних рейсів. Туристична компанія планувала один із рейсів у четвер і два - в п'ятницю, але у зв'язку із суперечками з аеропортом Києва щодо розміру літака було ухвалено рішення про скасування трансферу.

Читайте такожБез автографів, але з короваєм і піснями: як Київ зустрів фіналістів Ліги чемпіонів - "Реал" і "Ліверпуль" (фото, відео)

Додамо, раніше вболівальники "Реала" масово почали здавати квитки на фінал Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, організатори проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський", розповіли, як мають намір розподілити вболівальників "Реала" і "Ліверпуля" щоб уникнути можливих зіткнень. Зокрема, аеропорт "Бориспіль" відкриє другий термінал.

Зазначимо, що фінальний матч Ліги чемпіонів 2017/18 відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". Очікується, що під час фіналу Ліги чемпіонів у столицю прибудуть близько 50 тис. гостей.