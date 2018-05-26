Меган Маркл отримала власний герб

Кольорова гамма герба нагадує про батьківщину Маркл — Каліфорнію.

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл після весілля отримала власний герб.

Про це повідомляє прес-служба Кенсінгтонського палацу.

Як зазначили у палаці, колірна гамма герба нагадує про батьківщину Маркл — Каліфорнію.

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«Блакитний фон герба символізує Тихий океан, що омиває каліфорнійське узбережжя, а два золотих променя, що перетинають герб, — сонце в рідному штаті герцогині. На траві у нижній частині герба — кілька каліфорнійських маків і акокантер, зростаючих в Кенсінгтонському палаці», — йдеться в повідомленні.

19 травня принц Гаррі, молодший син принца Чарльза і принцеси Діани, одружився з американською актрисою Меган Маркл.

Після весілля Гаррі і Меган отримали титули герцога і герцогині Сассекських.